Германия может сыграть важную роль в достижении мира в Украине, – Писториус

Усиление спекуляций относительно возможного участия Европы в украинском перемирии связывают с ожиданиями возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Именно он возлагает на Европу основную ответственность за безопасность на континенте.

Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал других европейских политиков относительно осторожного подхода к мирному урегулированию в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какой Писториус видит роль Германии

Писториус считает, что говорить о присутствии иностранных войск в Украине рано, ведь пока нет ни переговоров, ни прекращения огня.

Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль,

– сказал он.

Писториус отметил, что сейчас не может сказать, в чем может заключаться эта роль. Это будет зависеть от условий прекращения огня и потенциального мандата миротворческих сил.

Министр подчеркнул важность того, чтобы такой мандат был приемлем как для Украины, так и для России.

Из моего заявления вы можете сказать, что сейчас гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающий ответ,

– добавил он.

Ранее Писториус заявил, что он не исключает сценария, при котором Германия будет участвовать в миротворческих миссиях. О том, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине, заявляла и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.