В ЕС предполагают, что в миротворческую миссию в Украине могут войти не только страны Европы

В последнее время снова начали обсуждать миротворческую миссию в Украине после окончания полномасштабной войны. В Евросоюзе прокомментировали.

Председатель Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер объяснил, что потенциальное прекращение огня в Украине может контролировать миссия под эгидой ООН, которая будет состоять не только из европейцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Welt.

Смотрите также 50 тысяч военных НАТО в Украине: идея Макрона снова актуальна, но кто пришлет солдат

Это могут быть другие военные

Бригер отметил, что в миссию под мандатом ООН могут войти также военные из стран Глобального юга или Кавказа. В то же время он убежден, что бойцы из европейских стран сделают значительный вклад в эту миссию.

Он также высказался относительно количества контингента, который может понадобиться для поддержания режима прекращения огня в Украине. По его словам, потребуется военное присутствие "в высоком пятизначном диапазоне".

Бригер считает, что наличие у них оружия будет зависеть от соответствующего политического решения.

В Украине рассматривают возможность размещения 40 – 50 тысяч иностранных военных вдоль линии фронта как сдерживающий фактор против российской агрессии.

Обсуждение этой идеи возобновилось на фоне президентства Дональда Трампа, и только страны Балтии пока поддерживают ее, если она будет частью миссии с другими союзниками.