В ЕС предполагают, что в миротворческую миссию в Украине могут войти не только страны Европы
В последнее время снова начали обсуждать миротворческую миссию в Украине после окончания полномасштабной войны. В Евросоюзе прокомментировали.
Председатель Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер объяснил, что потенциальное прекращение огня в Украине может контролировать миссия под эгидой ООН, которая будет состоять не только из европейцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Welt.
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Это могут быть другие военные
Бригер отметил, что в миссию под мандатом ООН могут войти также военные из стран Глобального юга или Кавказа. В то же время он убежден, что бойцы из европейских стран сделают значительный вклад в эту миссию.
Он также высказался относительно количества контингента, который может понадобиться для поддержания режима прекращения огня в Украине. По его словам, потребуется военное присутствие "в высоком пятизначном диапазоне".
Бригер считает, что наличие у них оружия будет зависеть от соответствующего политического решения.
В Украине рассматривают возможность размещения 40 – 50 тысяч иностранных военных вдоль линии фронта как сдерживающий фактор против российской агрессии.
Обсуждение этой идеи возобновилось на фоне президентства Дональда Трампа, и только страны Балтии пока поддерживают ее, если она будет частью миссии с другими союзниками.