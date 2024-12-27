Позиция Нидерландов относительно миротворческой миссии в Украине: что об этом думает посол

Недавно на Западе снова начали обсуждать возможность отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев. В Нидерландах отреагировали.

Алле Дорхаут, Посол Нидерландов в Украине, прокомментировал возможность развертывания международной военной миссии в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Альянс не имеет общего мнения

Посол объяснил, что Нидерланды еще не имеют по этому поводу определенной позиции, однако он напомнил, что порой в мире создавались "коалиции желающих".

В этом случае также могла бы быть создана коалиция желающих государств-членов или союзников, поскольку еще нет единой позиции по международному контингенту. Это всегда альтернатива, когда Альянс не имеет общего мнения относительно определенных зарубежных миссий,

– сказал Дорхаут.

Он также считает, что рано об этом говорить. Он пояснил, что дискуссии идут с момента, как Эммануэль Макрон предложил идею о физическом присутствии иностранных войск.