Позиция Нидерландов относительно миротворческой миссии в Украине: что об этом думает посол
Недавно на Западе снова начали обсуждать возможность отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев. В Нидерландах отреагировали.
Алле Дорхаут, Посол Нидерландов в Украине, прокомментировал возможность развертывания международной военной миссии в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Альянс не имеет общего мнения
Посол объяснил, что Нидерланды еще не имеют по этому поводу определенной позиции, однако он напомнил, что порой в мире создавались "коалиции желающих".
В этом случае также могла бы быть создана коалиция желающих государств-членов или союзников, поскольку еще нет единой позиции по международному контингенту. Это всегда альтернатива, когда Альянс не имеет общего мнения относительно определенных зарубежных миссий,
– сказал Дорхаут.
Он также считает, что рано об этом говорить. Он пояснил, что дискуссии идут с момента, как Эммануэль Макрон предложил идею о физическом присутствии иностранных войск.