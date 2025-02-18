В Нидерландах приняли резолюцию о потенциальном развертывании миротворцев в Украине

Нижняя палата парламента Нидерландов просит от правительства занять конструктивную позицию в вопросе участия в потенциальных "послевоенных миротворческих силах" на территории Украины.

Большинство нижней палаты проголосовало за поддержку резолюции, стало известно во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NOS.

Смотрите также Неожиданные кандидаты: какие страны могут присоединиться к миротворческому контингенту

Что известно о резолюции

Согласно обнародованной информации, парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если между Украиной и Россией будет достигнуто перемирие. Отмечается, что это рассматривают даже не под эгидой НАТО.

Причиной этого журналисты называют то, что министр обороны США Пит Гегсет ранее заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс не видят своей роли в подобном привлечении миротворческих сил на территории нашего государства.

По данным NOS, крупнейшая партия в нижней палате проголосовала против предложения. В то же время GroenLinks-PvdA поддержала такую инициативу, но их представительница считает преждевременными подобные обсуждения относительно отправки войск.

К слову, в свою очередь Германия выступает против потенциальной миротворческой миссии в Украине, если привлеченными будут только европейские страны. Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на участии Соединенных Штатов в такой инициативе.