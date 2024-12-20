Европа рассматривает возможность размещения войск в Украине после войны: однако есть нюанс

Европейские союзники Киева серьезно рассматривают идею ввода войск в Украину в случае прекращения огня. Однако они будут действовать не как войска НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что сейчас переговоры все еще находятся на ранней стадии – не в последнюю очередь потому, что мир остается "далекой перспективой".

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Могут ли отправить миротворцев в Украину

Официальные лица, участвовавшие в дискуссиях, сказали, что концепция заключается в том, что группа европейских стран могла бы собрать силы, которые будут поддерживать режим прекращения огня или действовать как сдерживающий фактор против любых будущих нападений России.

В то же время такие силы не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку для этого нужен консенсус между членами Альянса, и это такую идею Россия считает "невозможной".

Идея, предложенная Макроном, вызвала интерес – в частности со стороны Великобритании, стран Балтии и Северной Европы. Однако пока неясно, какие страны возьмут на себя обязательства прислать войска, в каком количестве и каким будет их мандат.

Одним из ключевых вопросов остается, что произойдет, если Россия атакует развернутые европейские силы. По словам чиновников, "есть много взглядов, но еще нет решений".

К слову, ранее в Reuters сообщили, что страны Европейского Союза могут отправить до 100 тысяч военных для миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня или подписания мирного соглашения. По словам чиновников, основную часть сил могут сформировать крупные европейские страны, в частности Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.