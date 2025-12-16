Лидеры Коалиции желающих уже определились с размещением сил поддержки в Украине, – Жовква

Лидеры стран Коалиции желающих готовы разместить в Украине силы поддержки в рамках будущих гарантий безопасности. По этому вопросу уже есть конкретные наработки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы в эфире национального маратона.

Что сказал Жовква о силах поддержки от партнеров в Украине?

О силах поддержки, которые готовы предоставить партнеры, Жовква говорил, отвечая на вопрос о конкретных шагах Европы для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате Коалиции желающих – а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина – это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой,

– заявил заместитель главы ОП.

По его словам, американская сторона также говорила о гарантиях безопасности, и это подробно проговаривалось во время встречи, работа над этим продолжается.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Украина уже четко понимает, какие именно европейские страны и в каких форматах готовы участвовать в поддержании мира.

"Такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию", – резюмировал Жовква.

Какая позиция по миротворцам у Украины и стран-партнеров?