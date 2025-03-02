Экс-министр Британии Шаппс назвал условие, при котором Европа отправит войска в Украину

Введение европейских миротворцев в Украину – реалистичная идея. Но многое будет зависеть от того от ряда нюансов, о которых нельзя забывать.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Известно, что уже звучали мысли о 30 тысячах миротворцев, которые Европа могла бы отправить в Украину.

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Реалистична ли идея с миротворцами

Как отметил Шаппс, Великобритания – на втором месте по объемам расходов на оборону в НАТО после Соединенных Штатов. К примеру, вместе с той же Францией они способны чрезвычайно быстро перебросить около 10 тысяч военных.

Есть и другие государства, которые присоединятся к этой инициативе. Поэтому цифра в 30 тысяч миротворцев – реалистична. Но многое зависит от потенциального соглашения о прекращении огня. Тут были бы уместными помощь и гарантии от Соединенных Штатов.

В частности, они имеют возможность быстро выявлять и анализировать то, что происходит в конкретном месте на земле, в воздухе или в космосе. Это чрезвычайно важная информация. И это лишь один из примеров того, как могли бы помочь Штаты.

Мирное соглашение должно быть на основе гарантий безопасности с США. Хотя они не введут свои войска вместе с европейскими, но Трамп может дать понять Путину, каким будет ответ США, если Россия нарушит условия соглашения. Какими бы ни были договоренности, прекращение огня должно сопровождаться гарантиями безопасности от США,

– сказал Шаппс.

Кроме того, европейская миротворческая миссия не должна быть похожей на миротворческое мероприятие ООН. Войска не должны бежать в случае какого-то обострения. Если Россия нападет на миротворцев, то это должно активировать 5 статью НАТО.

Нападение на наши войска, по моему мнению, должно было бы активировать действие 5 статьи. Это – войска НАТО. Если на них напали, то это нападение на все страны,

– отметил Шаппс.

Вопрос миротворцев, вполне вероятно, будет частью мирного соглашения. Однако его условия должна определять именно Украина. Только нашему государству решать, на какие условия соглашаться.

Напомним, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров по Украине. Великобритания и Франция объявили о разработке плана по завершению войны в Украине. Также британский премьер Кир Стармер объявил новые детали о возможном миротворческом контингенте.