Слабое место россиян: новые угрозы Медведева имеют одну конкретную цель

Дмитрий Медведев сказал, что отправка миротворцев НАТО на помощь Киеву, будет означать войну со всем Альянсом. Вместе с этим Великобритания якобы хочет развернуть в Украине миротворческий контингент численностью 10 тысяч человек.

Россияне озвучивают различные заявления о миротворцах не просто так. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заметив, что их цель очень проста.

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Чего хочет Россия

В Кремле пытаются сорвать переговорный процесс между десятками европейских стран и не позволить им сформировать единую консолидированную позицию. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мнением России можно вообще не интересоваться. Хотя ранее официальный Париж говорил совсем по-другому.

Когда кто-то похожий на Медведева заявляет, что миротворцев не будет ни в коем случае, а их будут расценивать как акт агрессии – это лишь попытка повлиять на консультации, которые ведутся, и на общий результат,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Пока россиянам не удается достичь своей цели. Например, Дональд Трамп сказал, что Владимир Путин не против миротворцев в Украине. Поэтому обсуждения этой темы точно не удастся избежать во время реального переговорного процесса.

Со своей стороны россияне могут попытаться нивелировать все предложения, говорить, что якобы лучше пригласить так называемые "третьи страны", ОБСЕ, но не европейцев.

В этой ситуации мы осознаем, что тема миротворцев – слабое место россиян. Даже небольшой контингент будет серьезным политическим фактором сдерживания для предотвращения будущей агрессии,

– подчеркнул политолог.

Но нужно помнить, что этот фактор – недостаточный, он должен быть одним из элементов, но точно не единственным рычагом давления на Россию.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что уже четко понятно, какие именно страны могут разместить свои войска. Сейчас идет обсуждение их мандата, количества и географии.