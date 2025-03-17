Росіяни озвучують різні заяви про миротворців не просто так. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що їхня мета дуже проста.

До теми Іноземні війська в Україні․ Які країни за, які проти, скільки солдатів може відправити Європа

Чого хоче Росія

У Кремлі намагаються зірвати переговорний процес між десятками європейських країн і не дозволити їм сформувати єдину консолідовану позицію. На цьому тлі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що думкою Росії можна взагалі не цікавитися. Хоч раніше офіційний Париж говорив зовсім по-іншому.

Коли хтось схожий на Мєдвєдєва заявляє, що миротворців не буде у ніякому випадку, а їх розцінюватимуть як акт агресії – це лиш намагання вплинути на консультації, які ведуться, та на загальний результат,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Поки росіянам не вдається досягти своєї мети. Наприклад, Дональд Трамп сказав, що Владімір Путін не проти миротворців в Україні. Тому обговорення цієї теми точне не вдасться уникнути під час реального переговорного процесу.

Зі свого боку росіяни можуть спробувати нівелювати всі пропозиції, казати, що нібито краще запросити так звані "треті країни", ОБСЄ, але не європейців.

У цій ситуації ми усвідомлюємо, що тема миротворців – слабке місце росіян. Навіть невеликий контингент буде серйозним політичним фактором стримування для унеможливлення майбутньої агресії,

– наголосив політолог.

Але потрібно пам'ятати, що цей фактор – недостатній, він має бути одним з елементів, але точно не єдиним важелем тиску на Росію.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга сказав, що уже чітко зрозуміло, які саме країни можуть розмістити свої війська. Наразі триває обговорення їхнього мандату, кількості та географії.