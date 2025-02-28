Румыния не введет миротворцев в Украину, но поможет иначе

Временный президент Румынии Илие Болоджан сказал, как его страна может помочь Украине. Румынские политические партии обсудили этот вопрос, а Болоджан 28 февраля провел первую пресс-конференцию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Romania. Напомним, Клаус Йоханнис 10 февраля заявил об отставке.

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Как Румыния могла бы помочь Украине с войсками

Парламент Румынии пока не поддерживает введение войск в Украину.

Относительно войск, то дискуссия преждевременная, потому что такая предметная дискуссия может быть, когда у вас нет прекращения огня, но есть мирное соглашение,

– объяснил временный президент.

Впрочем, Румыния могла бы стать центром для транзита войск. Это еще должны всесторонне проанализировать.

"Мы должны анализировать вещи хладнокровно, но не вызывать необоснованных беспокойств, особенно в период выборов", – добавил Болоджан.

Временный президент подчеркнул: надо не только поддержать Украину, потому что она жертва российской агрессии. Поддерживать Киев нужно, ведь Украина может быть лишь первой жертвой, если в России ничего не изменится.

