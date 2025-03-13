Захарова заявила, что Россия не примет размещение в Украине вооруженных сил других стран

В Европе обсуждают возможность отправки западных военных в Украину после заключения режима прекращения огня. В России не оставили это без внимания.

Представительница МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность размещения западных военных в Украине после установления прекращения огня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Россия расценит это

она подчеркнула, что Россия не принимает размещение в Украине вооруженных сил других стран. По словам Захаровой, это будет означать вовлечение в конфликт.

Москва будет реагировать всеми средствами,

– подчеркнула она.

Ранее во время переговоров Украины и США прозвучало предложение об установлении 30-дневного перемирия. Украина готова принять его, если Россия тоже согласится.

Дональд Трамп сказал, что его люди встретятся с российскими представителями для того, чтобы они также согласились на это.

Западные СМИ оценивали, что Россия должна решить, или согласиться на мир с Украиной, чтобы избежать потенциального гнева со стороны Трампа. Кремль сталкивается с выбором между миром и продолжением своих военных целей, что может потребовать неудобных компромиссов.