Мировой кризис и наша война

Это будет попытка рассмотреть ситуацию с точки зрения интересов сторон и доступных им ресурсов.

Ситуация в мире, если начнется кризис

Азиатские фондовые рынки пошли в рост после пятидневного падения. Существенно выросли котировки Nikei 225, в "плюсе" были гонконгский Hang Seng, индийский Nifty50, стабилизировались SE SENSEX и SSE.

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Однако для большинства населения эти цифры ничего не говорят. Для части СМИ, кроме оценок вероятности наступления финансового кризиса (а некоторые говорят об экономическом), остальное так же не интересно.

Кризис (тут пусть экономисты спорят какой именно) действительно вероятен. Из многих факторов вспомните хотя бы COVID-19 с реакцией правительств ряда стран в виде условного "заливания деньгами". Пустыми деньгами, часть из которых поглотил фондовый рынок.

Даже этот факт может повлечь масштабные проблемы. Проблемы, которые непосредственно скажутся на нас, в том числе и на войне в Украине, Для того чтобы понять, предположим, что мировой финансовый кризис (и он не перерос в экономический) наступил. Появляются сразу несколько новых вводных.

– Снижаются цены на сырьевые товары. Это означает, с одной стороны, уменьшение цен на нефть и газ, что влияет на доходы российского бюджета, а следовательно, способность вести войну. С другой стороны, падают цены на зерно и металл (кстати, зерновой рынок уже проседает), что естественно уменьшает доходы украинского бюджета.

– Финансовый кризис – это режим экономии для ключевых экономик мира. И вот здесь неприятное для нас. Пакеты финансовой помощи Украине достаточно заметны, чтобы стать жертвой брежневской фразы "экономика должна быть экономной" и попасть под урезание. Важно отметить, что это может не коснуться вооруженных поставок, по крайней мере связанных с производством новой техники. Ведь процесс стимулирования экономики благодаря развитию ВПК может показаться нашим партнерам полезным.

– В период экономической неустойчивости государства стремятся выйти из необязательных конфликтов, чтобы уменьшить риски для собственной экономики и политики. Исключение - ситуация, когда противоречия между государствами имеют принципиальный характер и одна из сторон имеет некий "запас прочности". В таком случае есть соблазн "дожать" оппонента – усилить давление, пока есть для этого возможности, а дальше договориться на исходных для себя условиях.

Поэтому имеем ситуацию, которая непосредственно влияет на ход войны в Украине. Рассмотрим это в разрыве по ключевым группам заинтересованных стран.

Россия

1. Россия теряет значительную часть нефтегазовых доходов. Говорится не только о падении мировых цен, но и о желании "покупателей последней надежды" – Китая и Индии – получить дополнительную скидку на российское сырье.

2. При этом Россия имеет определенный финансовый запас, позволяющий продолжать войну как минимум ближайшие 2 года.

3. Действующие технологические ограничения не позволяют России поддерживать более года уровень производства военной техники. Прежде всего артиллерийских систем и ракет. Уменьшение внешнеторговых поступлений естественно ограничивает возможности импорта.

4. При этом падение цен на углеводороды делает невыгодными поставки в ЕС газа и нефти из ряда регионов. То есть увеличивается "вес голоса" европейских политиков, выступающих за скорейшее замораживание войны в Украине с восстановлением (пусть частичным) сотрудничества с Россией.

Вполне возможна ситуация, при которой в Кремле, с одной стороны, будут активно вести консультации по скорейшему началу мирных переговоров. С другой стороны, используя имеющиеся ресурсы, еще больше увеличат давление на фронте, чтобы получить максимально выгодную позицию на их старте.

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США

В случае финансового кризиса США максимально ограничат масштабы безвозвратной экономической помощи Украине. В вопросах военных поставок продолжат переход на "кредитную" философию. То есть стимулировать развитие своей экономики, поставляя оружие Украине с необходимостью оплаты, пусть и отложенной. С точки зрения экономической помощи Вашингтон будет активно выступать за расширение масштабов передачи Украине доходов от арестованных российских активов. Просто потому, что это безопасно для собственной финансовой системы.

Европейский Союз

1. Страны ЕС в случае кризиса также перейдут исключительно на "кредитную" логику предоставления помощи Украине. Но здесь стоит помнить, что военная промышленность Европы сейчас имеет ограниченные возможности для кратного увеличения производства.

2. О пакетах помощи, аналогичные чешской инициативе "сбора на боеприпасы" скорее всего можно будет забыть как минимум до выхода из кризиса.

3. Экономическая помощь от ЕС будет уменьшаться. Тем более, что решение о ее предоставлении одобряется консенсусом. В период кризиса найдется достаточное количество европейских государств, которые будут выступать за экономию.

4. С другой стороны, алгоритм передачи Украине доходов от арестованных российских активов будет работать. Здесь логика аналогична логике США – это безопасно.

5. И, наконец, уже описанный выше процесс обсуждения возможности возвращения России на нефтегазовый рынок ЕС.

Китай и Индия

1. Роль этих стран резко возрастает. Поскольку они являются "покупателями последней надежды" по целому ряду товарных позиций. Их позиция непосредственно влияет на способность России продолжать войну.

2. Вторая составляющая формулы – насколько в Пекине и Дели считают продолжение войны в Украине угрозой для их торговли во время кризиса. Возможно резкое усиление их "мирных инициатив".

3. Третья составляющая – противостояние Китая и США. Обе супердержавы скорее всего будут искать точки соприкосновения и варианты нормализации отношений. Ведь торговые войны во время кризиса – слишком дорогое занятие.

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4. При этом Китай будет усиливать свое давление на Россию, стремясь подмять российскую экономику под китайскую и сделать Кремль де-факто зависимым от Пекина. Для США такой сценарий слишком рискованный. Поэтому Вашингтон будет стремиться остановить процесс, в том числе и путем заморозки войны в Украине и частичного вывода России из-под санкций. В идеале повторение политики "ножек Буша" начала 90-х.

Позиция США относительно мирных переговоров

Таким образом, в Европе может появиться достаточное количество сторонников "замораживания" или "завершения горячей фазы" войны в Украине. В частности с требованиями к Киеву пойти на существенные компромиссы с Москвой. Позиция США относительно мирных переговоров по украинскому вопросу будет зависеть от баланса трех процессов:

продолжение войны России против Украины во время кризиса снижает военный потенциал России. То есть снимает "российскую угрозу" для НАТО на определенное количество лет. Как следствие – можно и нужно продолжать военную (но не экономическую) помощь Украине, поскольку это предусматривает кредитные линии, а также стимулирует американскую экономику и играет на руку американским интересам в Европе и мире;

усиление китайского влияния в России является прямой угрозой интересам США. Война должна быть остановлена раньше, чем процесс "китаизации" России приобретет необратимый характер;

китайский трек американской политики. В случае выхода на механизмы эффективного взаимодействия с КНР завершение войны в Украине может стать возможным, желанным и выгодным обеим сторонам.

Позиции Украины в условиях кризиса

С учетом сказанного выше оценим позиции Украины. Итак, в условиях финансового кризиса наша страна окажется в следующей ситуации.

– Резкое усиление давления России на фронте. Возможно, будут еще более интенсивные попытки разрушить гражданскую инфраструктуру.

– Существенное падение доходов от внешнеэкономической деятельности.

– Кратное уменьшение объемов пакетов бесплатной помощи. То есть, если сегодня можно говорить о нескольких миллиардах долларов в год, то в случае развития кризиса, речь будет идти в лучшем случае о сотнях миллионов.

– Сохранение или увеличение кредитных линий для приобретения вооружений. Это логично, ведь такие механизмы стимулируют промышленность ЕС и США.

– Сокращение объемов кредитования украинской экономики (особенно со стороны США).

– Сохранение или увеличение поступлений как доходов от арестованных российских активов.

– Увеличение интереса Китая и Индии к событиям в Украине и возможностей завершения войны.

– Увеличение давления со стороны ряда европейских и американских политиков в вопросе скорейшего завершения войны. В частности, в формате, который предусматривает уступки России. Но в вопросе "глубины компромисса" не будет единого мнения и игры "на стороне России".

Какой будет война в Украине

Война приобретет характер "последнего рывка" с надеждой, что у противника закончатся силы. Внешние игроки будут согласны посмотреть "последний раунд", от которого, собственно, и будет зависеть формат будущих соглашений.

При этом Россия будет иметь финансовую подушку и возможность мобилизации экономики (с политическими рисками для Кремля), но одновременно и будет иметь существенные ограничения в технологиях, в частности военных. Украина сможет рассчитывать на поступление современного, технологически сложного оборудования, но будет существенно ограничена с точки зрения общего экономического потенциала. Говоря простыми словами, в одних – люди и деньги на найм людей, но старое оружие, в других – возможное новое оружие, но меньше людей и денег для их найма.

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Такой баланс создает новые границы работы политического руководства страны. Посмотрите на основные пункты. Для Украины остаются доступными доходы с российских активов. Это плюс. Минус в том, что применяется формула выплат на счет "и будущих доходов". Поэтому важной задачей является попытка добиться передачи самих активов.

Это очень сложно, поскольку политика и экономика ЕС и США базируются на ключевом принципе – неприкосновенность собственности. Но если это получится, то Украина получит компенсационный механизм от уменьшения объемов прямой финансовой помощи.

Второй важнейший вопрос, связан с успешностью первого, – это дополнительные деньги на выплаты военным и коренной пересмотр государственной информационной политики в этой сфере. В условиях экономического кризиса для части населения война станет и возможностью обеспечить хороший доход семьям. Значит, об этом стоит говорить. Кстати, россияне активно используют тему "подъемных" при заключении договора, и это работает.

Третья задача – новые подходы к санкционным механизмам. Сегодня это ограничение российской экономики путем самоограничений со стороны стран ЕС и США. Но, если посмотреть индексы технологической сложности экономик, доступность востребованных технологий, то из 50 доступных для освоения технологий у России и Украины совпадает более 30. Из 50 наиболее востребованных технологических товаров, которые могут экспортировать Россия и Украина, совпадает более 35.

В таком случае вполне логично менять подходы к оценке эффективности санкций и приоритета лоббирования их усиления или ослабления. Для нас важно технологическое развитие и не только ослабление России, но и свое усиление. Значит санкции, которые касаются товаров, совпадающих, приоритетные для нас. Второй уровень – доступные технологии.

На этом фоне меняется подход к лоббированию санкций. Мы говорим, что видим возможные потери наших европейских и американских партнеров и предлагаем инвестировать в Украину, чтобы вместе с ними заменить Россию на внешних рынках. Для нас это технологии и внешняя торговля. А также ослабление России на время войны. Для наших партнеров – понимание, где и как они заработают, в частности компенсировав потери от введения санкций.

Период кризиса может быть хорошей точкой старта для разговора о подобных проектах. А инвестиции, это, в частности, деньги на выплаты военным. Есть, правда, один минус – в страну, воюющую, идти опасаются. Нужны дополнительные стимулы. И таковыми не может быть политика "ощипывания гусей".