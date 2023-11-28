"Миру" с Россией предшествуют тотальные ракетные обстрелы: при чем здесь пример Афганистана

Кто бы мог подумать, что Советский Союз за 3 года в Афганистане отстрелял до 4,4 тысячи баллистических ракет малой дальности. Но ведь это действительно было, и об этом стоит рассказать. Многое из тех событий созвучно с нашей действительностью.

Как Россия прикрывала вывод войск из Афганистана

Если конкретнее, то под цифрой до 4,4 тысячи баллистических ракет малой дальности я имею в виду ориентировочно до 2,1 тысячи баллистических ракет к ОТРК "Эльбрус", он же "Скад", и до 2,3 тысячи ракет к специфическому ОТРК "Луна-М".

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В боях января – февраля 1989 года советская армия отстреляла 102 ракеты к "Скадам". Это у них был "элемент прикрытия" вывода войск из Афганистана. Стреляли преимущественно по гражданской инфраструктуре и особо подлым способом – наводили не на полную дальность стрельбы, чтобы при попадании взрывались не только 900-килограммовые боеголовки, но и остатки ракетного топлива.

Опыт такой стрельбы советские военные сочли "успешным", после чего решили, что массовые поставки ОТРК станут одним из эффективных элементов поддержки просоветского режима в Кабуле.

Но показательно, что Москва свои ракеты напрямую афганским "товарищам" не доверила. Вместо этого она скрыто оставила в Афганистане после 14 февраля 1989 года ракетный дивизион одной из мотострелковых дивизий 40-й армии.

Если опираться именно на российские источники, то получается, что один этот скромный ракетный дивизион настрелял до 4 300 баллистических ракет в течение марта 1989 – августа 1991 года.

При этом с ракетами даже в случае с боями в Афганистане у россиян все шло по знакомой траектории – бить "Скадами" начинали по логике, что эти ракеты все равно пора утилизировать, а отстрелять будет проще. К августу 1991 года пришли к тому, что из-за бесконтрольных отправок в Афганистан начали иссякать даже неприкосновенные запасы к ОТРК "Эльбрус" и "Луна-М" в округах по всей еще тогда территории СССР.

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Мир делал вид, что не замечает бомбардировок Афганистана

Еще интересен тот факт, что где-то с ноября 1988 года по февраль 1989 года Советский Союз систематически использовал "Ту-22М3" для ковровых бомбардировок Афганистана. Сначала для выполнения таких задач были привлечены 16 бомбардировщиков 185-го авиаполка из Полтавы, а уже в декабре 1988 года их заменили на 16 "бортов" из белорусской Орши.

При этом специфически вылеты "Ту-22М3" для бомбардировок Афганистана происходили с того же аэродрома, где Советский Союз на виду у международного сообщества принимал транспортные самолеты с подразделениями, которые уже начинали выводиться "через реку" в рамках мирного процесса, предусмотренного договоренностями в Женеве.

Просто бомбардировщики взлетали с одной части обширного аэродрома, а транспортники садились в другой. Все международные наблюдатели делали вид, что ничего не замечают.

Последний вылет на бомбардировку Афганистана советские "Ту-22М3" выполнили вообще 13 февраля 1989 года, то есть буквально в последний "официальный" день войны.

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Эти все примеры я привел не только для иллюстрации того, что россияне имеют историческую тягу воевать так, чтобы лупить ракетами везде без особого контроля затрат и результатов. Но еще и для иллюстрации того, что у россиян это такая историческая практика – сопровождать вход в "мирный процесс" новым скачком насилия и эскалации.

Мы подобное наблюдали собственными глазами в марте 2022 года, когда россияне усиливали ракетные удары на фоне очередного раунда переговоров. А теперь есть и удачный исторический пример. Все выше написанное точно пригодится людям, имеющим дело с международной коммуникацией, особенно на фоне желтушной статьи от Bild, что нас уже собираются склонять к переговорам.