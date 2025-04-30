В Польше сторонники кандидата в президенты сорвали украинский флаг: полиция расследует дело

В среду, 30 апреля, в польском городе Белая Подляска состоялся митинг кандидата в президенты Гжегожа Брауна. Один из его сторонников сорвал со здания мэрии украинский флаг, который висел там в знак солидарности.

Инцидент уже расследуют правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местную полицию и генерального прокурора Польши Адама Боднара.

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Что известно об инциденте

Толпа вместе с ультраправым депутатом Европейского парламента и кандидатом в президенты Польши Брауном совершила "штурм" здания мэрии на площади Свободы. Личность мужчины, что сорвал украинский флаг уже установили.

В полиции города заявили, что будут принимать соответствующие меры – соберут доказательства и передадут их в прокуратуру.

Украинский флаг сняли с мэрии польского города: смотрите видео

Кроме того, во вторник, 6 мая, Европарламент будет голосовать за снятие неприкосновенности с Брауна. Окружная прокуратура Варшавы хочет обвинить его в 7 правонарушениях, в частности из-за скандального поведения в Сейме, хулиганских действий и заявлений во время дебатов.

К слову, украинский посол в Польше Василий Боднар назвал инцидент "сознательной провокацией" и призвал противостоять подобному во время борьбы за общую безопасность.

Напомним, накануне Браун во главе толпы ворвался в больницу, где угрожал врачу арестом за якобы проведение аборта на позднем сроке.