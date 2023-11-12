Пропалестинские акции в мире: политолог объяснил, как они влияют на решения правительств

Во многих странах мира проходят митинги в поддержку Палестины. Эти люди часто находятся под влиянием пропаганды.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что такие митинги, конечно же, могут влиять на решения правительств разных стран.

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Также часто это банально мигрантский вопрос. В той же Франции, по разным данным, около 10% жителей – мусульмане. Они и составляют ядро подобных акций протеста. Схожие ситуации и в других государствах.

Понравился опрос одного знакомого израильтянина, живущего в Лондоне. Он ходил на митинги и спрашивал участников протеста, почему они вышли за Палестину и почему они осуждают Израиль. Все говорят одно и то же. Видна работа пропаганды. Они говорят, что могут осуждать произошедшее 7 октября. Но после этого идет "но" – и начинается, что Израиль оккупант. А то, что произошло 7 октября, отходит на второй – третий план,

– рассказал Чаленко.

К теме – что сейчас происходит в Израиле

Мы живем в мире постправды

Как подчеркнул Чаленко, сейчас информационно мир не единственный. У каждого своя правда. Если раньше все пытались уравновесить и стабилизировать через систему ООН, то сегодня это не очень работает. Часто эта организация выступает против действий, направленных на уничтожение источника террора.

Война в Украине и война в Израиле демонстрируют общую проблему модернизации миропорядка. Миру нужно вновь найти золотую середину, чтобы наладить все.

Сейчас видим политику регионализации, которая идет против глобализации. Это не только мир постправды. Это – разрушение общих рынков, коммуникаций. Очень неприятные времена. Надо как-то этот момент пережить и перейти на новый этап развития планеты,

– рассказал Чаленко.

Война в Израиле: коротко