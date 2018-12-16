Митрополит Епифаний начал первую службу в качестве председателя Единой поместной церкви
В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском соборе в Киеве началась первая служба Епифания на новой должности – председателя Единой поместной православной церкви.
По словам корреспондента 24 канала, на религиозное мероприятие пришло много верующих, но в целом не больше, чем может вместить храм.
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Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности
Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности
Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности
Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности
Видео: митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности
Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.
Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании
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