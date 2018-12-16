Митрополит Епифаний начал первую службу в качестве председателя Единой поместной церкви

В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском соборе в Киеве началась первая служба Епифания на новой должности – председателя Единой поместной православной церкви.

По словам корреспондента 24 канала, на религиозное мероприятие пришло много верующих, но в целом не больше, чем может вместить храм.

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Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности



Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности



Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности



Митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности

Видео: митрополит Епифаний проводит свою первую литургию в новой должности

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании

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