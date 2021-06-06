Мяч на украинской территории, – в Беларуси отметились заявлением об отношениях с Киевом

В Беларуси заявили, что готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к партнерскому формату двусторонних отношений. Однако этот вопрос должна решить украинская сторона.
В эфире одного из белорусских телеканалов об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он также добавил, что Киев не выходит на контакт.
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Беларусь готова возобновить переговоры с Киевом
Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории,
– заявил премьер Беларуси.
Он заверил, что Беларусь неоднократно предлагала украинской стороне провести переговоры, как это было раньше.
Более того, Головченко рассказал, что у двух стран "случались споры", но раньше всегда "шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать".
Однако все попытки Беларуси "выйти на контакт" с Киевом не были восприняты.Обратите внимание! Украина осудила действия Беларуси относительно посадки в Минске самолета, на борту которого был бывший редактор оппозиционного издания NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержала белорусские власти. После этого Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
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