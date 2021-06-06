У ефірі одного з білоруських телеканалів про це розповів прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Він також додав, що Київ не виходить на контакт.
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Білорусь готова відновити переговори з Києвом
Ми в будь-який час готові сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч зараз на українській території,
– заявив прем'єр Білорусі.
Він запевнив, що Білорусь неодноразово пропонували українській стороні провести переговори, як це було раніше.
Ба більше, Головченко розповів, що у двох країн "траплялися суперечки", але раніше завжди "йшли на взаємні поступки і продовжували далі торгувати".
Проте всі спроби Білорусі "вийти на контакт" з Києвом не були сприйняті.
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