Однако оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский предположил, что гарантии безопасности и другие обещания, которые дали Пригожину и его наемникам, скорее всего, не будут выполнены. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Понимает "ценность" гарантий

Олевский отметил, что на самом деле Пригожина не слишком интересовали российские военные руководители. Ведь даже если вместо Валерия Герасимова поставят Сергея Суровикина, которому владелец ЧВК "Вагнера" симпатизирует, ничего кардинально не изменится. Также ему вероятно были предложены деньги и амнистия или кое-что, что должно обеспечить безопасность.

"Пригожин, наверное, понимает "ценность" этих гарантий. И потому гарантировать себе безопасность он может только, когда будет находиться в кругу своих "вагнеровцев". Однако это не всегда до конца можно выполнить. А притвориться, будто бы ничего не было, никто не сможет ", – отметил оппозиционный журналист.

Тимур Олевский предположил, получит ли Пригожин гарантии безопасности, которые ему пообещали российские власти: смотрите видео

Путин получил "передышку"

Возможно, предположил он, Пригожин взвесил свои шансы и решил, что имеет возможность убежать или еще какого-нибудь варианта. Наверное, ему никто не пообещал, что Путина завтра не будет и он станет президентом Росси.

То, что он требовал снять Герасимова, и ему это пообещали, позволит Пригожину сохранить лицо. Но вряд ли это позволит ему сберечь безопасность. Поэтому в этой истории рано ставить "точку". "Вагнеровцев" он действительно уведет в свои лагеря, но не факт, что он получит обещанное,

– подчеркнул Тимур Олевский.

Сейчас Владимир Путин получил "передышку", и он за это время поразмыслит, что можно сделать, чтобы это больше не повторилось.

"Поэтому можно сказать, что сегодня Пригожин Путину проиграл", – отметил журналист.

Обратите внимание! Конфликт между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым длился много месяцев. Сначала Пригожин обвинял их в том, что ему не предоставляли боеприпасы, а закончилось в обвинении Шойгу и Герасимова в "геноциде русского народа". Также владелец ЧВК "Вагнера" отказался подписывать контракт по минобороны. Соответствующий приказ подписал Шойгу.

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