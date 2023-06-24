Проте опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський припустив, що гарантії безпеки та інші обіцянки, які надали Пригожину та його найманцям, найімовірніше не будуть виконані. Про це він розповів 24 Каналу.

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Розуміє "цінність" гарантій

Олевський зазначив, що насправді Пригожина не дуже цікавили російські військові керівники. Адже навіть, якщо замість Валерія Герасимова поставлять Сєргєя Суровікіна, якому власник ПВК "Вагнера" симпатизує, нічого кардинально не зміниться. Також йому ймовірно були запропоновані гроші та амністія або дещо, що повинно гарантувати безпеку.

"Пригожин, напевно, розуміє "цінність" цих гарантій. І тому гарантувати собі безпеку він може лише, коли буде перебувати в колі своїх "вагнерівців". Однак це не завжди до кінця можна виконати. А удати нібито нічого не було, ніхто не зможе", – зазначив опозиційний журналіст.

Тимур Олевський припустив, чи отримає Пригожин гарантії безпеки, які йому пообіцяла російська влада: дивіться відео

Путін отримав "перепочинок"

Можливо, припустив він, Пригожин зважив свої шанси і вирішив, що має можливість втекти чи ще якогось варіанту. Напевно ж йому ніхто не пообіцяв, що Путіна завтра не буде і він стане президентом Росії.

Те, що він вимагав зняти Герасимова і йому це пообіцяли, дозволить Пригожину зберегти обличчя. Але навряд чи це дозволить йому зберегти безпеку. Тому в цій історії це рано ставити "крапку". "Вагнерівців" він дійсно відведе в свої табори, але не факт, що він отримає обіцяне,

– наголосив Тимур Олевський.

Зараз Владімір Путін отримав "перепочинок", і він за цей час поміркує, що можна зробити, щоб це більше не повторилося.

"Тому можна сказати, що сьогодні Пригожин Путіну програв", – відзначив журналіст.

Зверніть увагу! Конфлікт між Пригожиним та міністром оборони Сєргєєм Шойгу та начальником Генштабу Росії Валєрієм Герасимовим тривав багато місяців. Спочатку Пригожин звинувачував їх в тому, що йому не надавали боєприпаси, а закінчилось у звинуваченні Шойгу та Герасимова в "геноциді російського народу". Також власник ПВК "Вагнера" відмовився підписувати контракт з міноборони. Відповідний наказ підписав Шойгу.

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