Белорусов призвали к действиям: политическое выживание Лукашенко станет невозможным при одном условии

Мятеж, который устроил в России 24 июня Евгений Пригожин, вдохновил белорусских оппозиционеров на то, что Беларуси удастся освободиться от диктатора Александра Лукашенко.

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров напомнил, что самолет с семьей Лукашенко якобы вылетел 24 июня в Турцию. Понятно, что при условии потери Владимиром Путиным контроля в России, белорусский диктатор долго не продержится. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Держится на российских "штыках"

Российский оппозиционный политик отметил, что после того, как Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской, он сидит в Минске на российских "штыках".

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"Только безоговорочная финансовая и военная поддержка России позволяют ему контролировать ситуацию в Белоруссии. А при условии, когда эта поддержка либо становится сомнительной, либо просто исчезает, политическая выживаемость Лукашенко становится невозможной", – уверен Гарри Каспаров.

Заявления белорусской оппозиции на фоне событий в России 24 июня

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская в то время, когда в России продолжался "переворот", совершенный Пригожиным, выступила с призывом к белорусам. Она отметила, что ни Путин, ни Пригожин не являются союзниками Белоруссии. По ее мнению, Путин мог бы вовлечь белорусских военных во внутренний конфликт России. И тогда этот конфликт тоже стал бы белорусским. Она напомнила, что у белорусов есть собственные национальные интересы и они "должны защищать свою страну".

Также с заявлением выступил учредитель 1-й ОГШР в составе ВСУ и руководитель Департамента нацбезопасности в составе Объединенного Переходного Кабинета демократических сил Беларуси Валерий Сахащик. Он призвал белорусских военных "решать, что делать дальше", когда мир наблюдает начало развала России. По его словам, белорусы либо используют этот "исторический шанс", либо "потеряют все".

В то же время к белорусскому народу и, в частности, к военным обратились в полку имени Кастуся Калиновского. Представитель полка призвал готовиться всем действующим военным, военным запасам и гражданским к "освобождению Белоруссии от диктатуры и оккупации".