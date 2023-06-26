Будет естественный рост РДК: как недобунт Пригожина развязал руки оппозиции России

РДК и легион "Свобода России" будут иметь совершенно естественный рост. А российский оппозиционер Илья Пономарев правильно сделал, что занялся организацией политического крыла легиона.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он отметил, все потому, что только такие россияне должны иметь право решать судьбу России.

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"Те россияне, которые с оружием в руках сражались против путинского режима. То есть – сражались за свое государство. И они сейчас обычно являются для нас союзниками", – считает Кузан.

Кто действительно может влиять на политику в России

Это пример для всей российской оппозиции, чтобы поддерживать эти формирования. Все российские оппозиционеры, сидящие, например, в Лондоне, Париже, должны теперь пожертвовать своими непомерными политическими амбициями и делегировать их бойцам из РДК и легиону "Свобода России".

Ведь именно они единственный реальный фактор влияния на российскую политику. И это подтвердил "мятеж" главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Те, кто надеялись, что уголовник Пригожин станет каким-то выразителем любой группы и будет фактором российской революции – это просто смешно,

– подчеркнул военный эксперт.

Такой контингент, криминальный элемент всегда заботится только о себе, но никак не о своем государстве. Для него государства как такового в принципе нет.

Но с другой стороны он показал, что факторами политики в России могут быть только вооруженные формирования. Поэтому, убежден глава Украинского центра безопасности, в РДК и легиона "Свобода России" большое политическое будущее.

Почему РДК и легион "Свобода России" имеют большое политическое будущее: смотрите видео

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