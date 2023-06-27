Россией пошла трещина, – Жданов назвал последствия "переворота" Пригожина
Попытка "мятежа" от владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина ослабит Россию. Он запустил определенные хаотические процессы, последствия которых будут ощутимы со временем.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, неудачный "мятеж" Пригожина будет иметь последствия в будущем.
Смотрите также ФСБ закрыло дело против Пригожина, Лукашенко объяснил свою позицию: актуально о мятеже
Все может повториться
Как отметил Жданов, уже существует мнение, что такие попытки "мятежа" могут повториться через определенное время. А процессы, запущенные Пригожином, сделали трещину среди тамошнего населения и режима.
Представьте, какой раскол последует. Жители Ростова аплодировали вагнеровцам и прыгали от радости. Кто-то оплакивает уничтоженных пилотов, которых убило ПВО "Вагнера". Трещина пошла по всему монолиту российской империи, которую создал Путин,
– считает Жданов.
Бесспорно сейчас в России начнется чистка среди генералов и полковников, которые приказывали солдатам не противостоять вагнеровцам. Именно так они захватили военные объекты в Воронеже и Ростове.
Жданов прокомментировал "мятеж" от Пригожина: смотрите видео
Жданов сравнил эту ситуацию с ГКЧП, представители которого хотели захватить власть в СССР. Но вскоре Советский Союз просто распался. Такое может произойти и с Россией.
Мое поколение и старшие помнят август 1991 года. Один в один. Тогда ГКЧП провалился. Кого-то арестовали, кто-то скрылся. А что потом случилось? Распад СССР. Здесь все может быть гораздо быстрее,
– рассказал Жданов.
Попытка мятежа от Пригожина: коротко
- 23 июня Евгений Пригожин объявил войну министерству обороны России. Он обвинил, что ведомство организовало удар по тыловому лагерю вагнеровцев. Также Пригожин подчеркнул, что идет в "марш справедливости" на Москву.
- Вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже. А также – сбили несколько российских вертолетов. Однако уже 24 июня ситуацию разрешили при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко.
- Вагнеровцам пообещали амнистию, как и Пригожину. Но последний должен был уехать в Беларусь. Уже 27 июня диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была близка к гражданской войне.