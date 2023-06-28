Путин в ступоре: диктатор боится и приверженцев Пригожина, и противников главаря "Вагнера"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 26 июня анонсировал "историческое обращение" Владимира Путина, которое "определит судьбу России в последующие годы". Потом пропагандисты оправдывались, что "историческое обращение" Путина таки будет, но позже. Бункерный дед выступил и 27 июня, но ничего "исторического" не сказал.

Но коррективы может вносить чисто психологический фактор. Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко.

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"Путин в ступоре. И во время событий 24 июня он действовал с опозданием. И в конце концов наиболее действенные движения совершали люди из администрации президента, некоторые другие люди в российских властях, которые начали договариваться, Лукашенко привлекли", – убежден политолог.

"Бой бульдогов под одеялом"

По мнению Фесенко, не именно Лукашенко "разрулил" ситуацию. Как утверждают россияне, переговоры были не только с устроившим недозаколот в России Евгением Пригожиным, но и с Дмитрием Уткиным. Он возглавлял рейд на Москву. Переговоры вели разные люди из администрации Путина. Поговаривают, что к ним был привлечен и секретарь совбеза страны-агрессора Николай Патрушев.

С Уткиным якобы договаривался губернатор Тульской области и бывший телохранитель российского диктатора Алексей Дюмин. Его сейчас называют потенциальным будущим министром обороны. Но в ближайшее время вряд ли Владимир Путин будет заменять Сергея Шойгу. Хотя бы потому, чтобы это не выглядело уступком главе ЧВК "Вагнера".

В то же время, есть слухи, что якобы министру обороны России Сергею Шойгу и руководителю российского генштаба Валерию Герасимову предложили написать заявления на увольнение добровольно. Впрочем, те отказались.

Как говорил Черчилль: "Бой бульдогов под одеялом" – он уже идет. Просто, может быть, так незаметно, как с Пригожиным. Но Путин опасается и тех, кто поддерживал Пригожина, и тех, кто был против. А есть еще третья большая группа, которая не вмешивалась в это противостояние, но "разрулила" в определенной степени конфликт,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

До сих пор ли Путин у власти

Сейчас все более действенными становятся люди, возглавляющие разные российские силовые структуры или государственные институции. А Путин, который всегда был властью над всеми, он лишь отдавал все выполнявшие все распоряжения.

"А сейчас – кем руководить? И вот вопрос: руководит ли Путин своими разными назначенцами, или они уже имеют реальную власть, а не Путин? Вот сейчас никто точно не скажет, какая ситуация", – отметил политолог.

Поговаривают, что видеообращение Владимира Путина, которое было вечером 26 июня, было обрезано. И кто это сделал – по приказу самого диктатора или нет – вопрос.

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Какое будущее Пригожина и его ЧВК

Но, вероятно, ставить "точку" с недомятежом Евгения Пригожина еще рано. Ведь главарь наемников никуда не исчез, он остается информационно. К тому же, неизвестно, что дальше будет из ЧВК "Вагнера".

"По логике, ее должны разоружить. И "Вагнер" в прежнем виде уже не должна существовать. А иначе – это будет огромная опасность для российских властей. Учитывая все, что произошло", – отметил Фесенко.

Пригожин, по всей вероятности, останется, но не в России. Впрочем, "пригожинщина" тоже будет. А вместе с этим анархия, "вирус" и внутренние смуты в стране-агрессоре.

Политолог убежден, что будет продолжение политической борьбы в России как в закрытом латентном виде, так, может быть, это будут и вспышки открытой борьбы. Ведь конфликт, проявившийся 24 июня в России, совсем не улажен.

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