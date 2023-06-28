Та корективи може вносити суто психологічний чинник. Про це 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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"Путін в ступорі. І під час подій 24 червня він діяв із запізненням. І врешті-решт найбільш дієві рухи робили люди з адміністрації президента, деякі інші люди в російській владі, які почали домовлятися, Лукашенка залучили", – переконаний політолог.

"Бій бульдогів під ковдрою"

На думку Фесенка, не саме Лукашенко "розрулив" ситуацію. Як стверджують росіяни, переговори були не лише з Євгєнієм Пригожиним, який влаштував недозаколот в Росії, але й з Дмітрієм Уткіним. Він очолював рейд на Москву. Переговори вели різні люди з адміністрації Путіна. Подейкують, що до них був залучений і секретар ради безпеки країни-агресорки Ніколай Патрушев.

З Уткіним нібито домовлявся губернатор Тульської області й колишній охоронець російського диктатора Алєксєй Дюмін. Його нині називають потенційним майбутнім міністром оборони. Та найближчим часом навряд чи Владімір Путін буде замінювати Сєргєя Шойгу. Хоча б через те, щоби це не виглядало поступкою главі ПВК "Вагнера".

Водночас є чутки, що нібито міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу та керівнику російського генштабу Валєрію Гєрасімову запропонували написати заяви на звільнення добровільно. Утім, ті відмовилися.

Як казав Черчилль: "Бій бульдогів під ковдрою" – він вже йде. Просто, можливо, так непомітно, як з Пригожиним. Але Путін боїться і тих, хто підтримував Пригожина, і тих, хто був проти. А є ще третя велика група, яка не втручалася в це протистояння, але "розрулила" певною мірою конфлікт,

– наголосив Володимир Фесенко.

Чи Путін досі при владі

Нині все більш дієвими стають люди, які очолюють різні російські силові структури або державні інституції. А Путін, який завжди був владою над всіма, він лише віддавав розпорядження, які всі виконували.

"А зараз – ким керувати? І от питання: чи Путін керує своїми різними призначенцями, чи вони вже мають реальну владу, а не Путін? От зараз ніхто точно не скаже, яка ситуація", – зауважив політолог.

Подейкують, що відеозвернення Владіміра Путіна, яке було ввечері 26 червня, обрізали. І хто це зробив – за наказом самого диктатора чи ні – питання.

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Яке майбутнє Пригожина і його ПВК

Та, ймовірно, ставити "крапку" із недозаколотом Євгєнія Пригожина ще зарано. Адже ватажок найманців нікуди не зник, він залишається інформаційно. До того ж невідомо, що далі буде із ПВК "Вагнера".

"За логікою, її мають роззброїти. І "Вагнер" в колишньому вигляді вже не має існувати. А інакше – це буде величезна небезпека для російської влади. Враховуючи все, що відбулося", – зазначив Фесенко.

Пригожин, ймовірно, залишиться, але не в Росії. Утім, "пригожинщина" теж буде. А разом із цим анархія, "вірус" і внутрішні смути в країні-агресорці.

Політолог переконаний, що буде продовження політичної боротьби в Росії як в закритому латентному вигляді, так, можливо, це будуть і спалахи відкритої боротьби. Адже конфлікт, який проявився 24 червня в Росії, остаточно не залагоджений.

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