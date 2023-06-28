Наступает крах путинской России: неудачный мятеж Пригожина привел к сдвигам среди власти и элит

Хотя бунт главаря вагнеровцев Евгения Пригожина длился сутки, однако показал тотальную слабость Владимира Путина и военного руководства России. Эта история точно будет иметь продолжение.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. По его словам, после мятежа Пригожина началась борьба между российскими спецслужбами.

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Сериал, а не короткометражка

Чаленко отметил, что история с "переворотами" в России не окончена. Будут и следующие "сезоны сериала", потому что это не "короткометражка". Процесс внутренних изменений в стране-агрессоре запустит наступление ВСУ.

По моему мнению, самым сильным и самым большим двигателем этих внутренних изменений в России выступит наша армия, которая благодаря успешному наступлению запустит эффект "домино". Этим постараются воспользоваться внутри России. То, что наступает крах путинской России – это очевидно,

– считает политолог.

Чаленко о мятеже Пригожина: смотрите видео

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