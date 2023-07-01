Бахмут уже не так важен, – пропагандисты Кремля начали "опускать" вагнеровцев

Очевидно, Кремль дал приказ дискредитировать ЧВК "Вагнера". Ведь пропагандистские СМИ России теперь создают сюжеты, где наемники Евгения Пригожина демонстрируются не столь эффективными, как регулярная армия оккупантов.

Вражеские СМИ стали унижать ЧВК "Вагнера". Это произошло вскоре после неудачного мятежа их предводителя, передает 24 Канал.

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Что в России теперь говорят о вагнеровцах

Один из самых больших пропагандистских каналов Кремля создал сюжет, в котором сравнил бои за Мариуполь и Бахмут. Теперь россиянам по телевизору рассказывают, что Мариуполь является одним из "важнейших центров украинской металлургии, из которого 8 лет целенаправленно делали мощный укрепрайон". А Бахмут "не самый важный с точки зрения всего фронта".

, российские пропагандисты демонстративно называют Бахмут Артемовском. Такое название город носил с 1924 по 2016 год.

В сюжете перечисляются подразделения захватчиков, которые уничтожали Мариуполь. Среди них не было вагнеровцев, зато были солдаты регулярной армии страны-агрессора, кадыровцы и боевики из псевдореспублик, которые создала Россия на временно оккупированной части Донбасса. Они, по словам пропагандистов, без помощи наемников Пригожина "освободили" за 71 день город с населением 425 тысяч человек. А боевикам из ЧВК "Вагнера" понадобилось 224 дня, чтобы "освободить" Бахмут с 72-тысячным населением.

В конце сюжета диктор начинает сам себе противоречить. Он заявляет, что пропагандисты "не приуменьшили подвиг" вагнеровцев, "честно и самоотверженно сражавшихся", а лишь показали "объективную" и "беспристрастную" картину.

Кремлевские пропагандисты дискредитируют вагнеровцев и врут об Украине: видео

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