"Это уже не тактическое, а стратегическое поражение": Путин сам себе вырыл политическую могилу

После бунта вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным можно признать, что кремлевский диктатор Владимир Путин потерпел политическое фиаско. Весь мир увидел, что диктатор уже не способен управлять Россией.

Такое мнение 24 Каналу озвучил белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, успешное контрнаступление ВСУ совсем развалит систему власти в России.

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Падение путинского режима

Павел Латушко отметил, что все мировые СМИ говорят о событиях в России. Окончательно доказано, что Путин не оказывает никакого влияния, его приказы не выполняются. К примеру, вагнеровцы не подписали контракт с минобороны, а затем начали бунт.

Путин потерпел политическое фиаско. Это уже не тактическое, а стратегическое поражение. Он начал войну, которую проиграет, получил удар в спину внутри России. Это показало неуправляемость страной, потому что приказы главнокомандующего отказываются выполнять,

– подчеркнул он.

Путин будет пытаться удерживать свою власть силой, но стоит вопрос, согласятся ли силовые структуры в России дальше защищать диктатора. Белорусский оппозиционер убежден, что успешное контрнаступление ВСУ окончательно разрушит путинский режим.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров к Москве.

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