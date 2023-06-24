Ваше время пришло, – РДК и "Свобода России" призвали россиян к действиям на фоне мятежа в стране
Источник:Русский добровольческий корпус
Российские добровольцы, продолжающие "освобождать" свою родину от путинского режима, поддержали мятеж Пригожина. Более того, представители РДК и легиона "Свобода России" призвали россиян противостоять властям Кремля.
Кроме того, российские добровольцы подчеркнули, что могут помочь свергнуть Путина с власти. Там также призвали прекратить убивать мирных украинцев и покинуть нашу страну.
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В РДК призвали россиян поддержать мятеж
Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным "Уайт Рекс" 24 июня записал видео, в котором заявил, что, по его информации, Путина уже эвакуировали в Валдай в Новгородской области. Он также отметил, что Москву оставляют и представители так называемой "российской элиты".
Никитин поддержал мятеж Пригожина: смотрите видео
Он также отметил, что у России началась "новая смута" и теперь страну охватят внутренние конфликты. Тем не менее Никитин подчеркнул, что поддержит Пригожина в мятеже.
Я искренне болею за успех миссии Пригожина. Потому что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом – вооруженным восстанием,
– сказал он.
Он также рассказал, что в настоящее время фронт россиян в Украине "начинает рушиться". Это связано с тем, что последние события, а также наступательные действия ВСУ деморализовали русских солдат и усложнили им наступление.
Напоследок Никитин сказал, что находящиеся в России добровольцы РДК сейчас мобилизованы на фронте в Украине. Он подчеркнул, что "по обе стороны границы войска РДК приближают нашу общую победу".
В "Свободе России" также высказались по поводу мятежа
Представители легиона "Свобода России" также опубликовали заявление по мятежу основателя ЧВК "Вагнера". Они сказали, что на поле боя российские добровольцы с Пригожиным – враги, однако сейчас повар Путина говорит правду, что российские генералы отправляют насмерть граждан страны как пушечное мясо сотни тысяч россиян.
Там также призвали прекратить "бессмысленное и жестокое убийство украинцев". А также призывали вернуться домой, туда "где вы сейчас нужные".
"Солдаты, офицеры: ваше время пришло. Разверните свое оружие на башне Кремля, не дайте междоусобиям утопить Россию в крови", – отметили в "Свободе России"
В заключение российские добровольцы подчеркнули, что надеются на то, что "война зла против зла" ослабит репрессивную машину Кремля. Тогда они с собратьями окончательно освободят Россию от диктаторского режима.Обратите внимание! По состоянию на 24 июня владелец вагнеровцев Евгений Пригожин сообщил, что в России началась гражданская война. Сам Пригожин заявил, что идет на Москву, войска которого продолжают захватывать новые территории Кроме этого, в Москве сейчас роют окопы, ставят БТР, а также объявили понедельник выходным днем.