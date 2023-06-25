Отказались защищать Путина от Пригожина: СМИ выяснили судьбу военных, сложивших оружие

У Кремля нет претензий к боевикам ЧВК "Вагнера" и Евгению Пригожину, совершившему неудачный мятеж. Вместо этого в России не простят обычных военных за отказ сразиться с его наемниками.

Российских военных, сложивших оружие во время мятежа Евгения Пригожина 24 июня, вероятно, накажут. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какое наказание ждет солдат

В России будут судить за государственную измену военных, которые не стали воевать против боевиков Пригожина во время его неудачной попытки переворота. Речь идет о солдатах, допустивших захват штаба Южного военного округа в Ростове наемниками ЧВК "Вагнера".

Эти данные являются предварительными. Пока нет официального подтверждения этой информации.

Одной из первых о наказании заговорила российская пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, эти военные уже задержаны.

Ребятам в штабе ПВО сказали сложить оружие какие-то полковники, теперь часть этих ребят задержали и обвиняют в измене, хотя они выполняли приказ,

– написала она.

По ее словам, солдаты будто бы были готовы обороняться. Кашеварова призвала военное руководство отпустить их.

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