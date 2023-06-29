Фамилия Суровикина будет не последней: как Пригожин готовил свой мятеж
Евгений Пригожин готовился к мятежу в сотрудничестве с рядом генералов России. Впоследствии мы узнаем фамилии всех поддержавших его людей.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Он предположил, что половина генерального корпуса страны-агрессора участвовала в организации «восстания» 24 июня.
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"Думаю, фамилия Сергея Суровикина не последняя, которую мы услышим в этом контексте. Благодаря Суровикину, который является давним другом Пригожина, ПВК "Вагнер" получила танки, оружие и даже самолеты. Теперь ФСБ пытается выяснить, помогал ли Суровикин готовить "марш справедливости", – прокомментировал события военный эксперт.
США знали о подготовке мятежа
Издание The New York Times, которое одним из первых сообщило об аресте Суровикина, отметило, что США знали о подготовке похода на Москву. Подробности заговора, которые в конечном итоге станут известны широким массам, возможно, будут иметь более серьезные последствия для России, чем сам заговор, считают американские журналисты.
Фамилия Суровикина не последняя, которую мы услышим в контексте мятежа: смотреть видео
Реакция мира на мятеж Пригожина
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что неудачная попытка "переворота" от Пригожина продемонстрировала, что России как крепкого государства буквально не существует. Кроме того, попытка "переворота" однозначно заставит местных генералов, силовиков, бизнес-элит создавать собственные частные военные формирования, которые будут со временем претендовать на перехват власти.
- Президент США Джо Байден прокомментировал состояние Владимира Путина после вооруженного мятежа. Он сказал, что произошедший в минувшие выходные кратковременный вооруженный мятеж сделал Путина "абсолютно" ослабленным.
- Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от предположений о том, как долго Путин будет оставаться у власти после попытки мятежа в России в минувшие выходные. Он добавил, что президент России ослаблен, а в его властных структурах есть трещины, и он не так крепко держится в седле, как он всегда утверждает.