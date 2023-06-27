Сделали свои выводы: как в Израиле относятся к "мятежу Пригожина"
Непродолжительная попытка мятежа Евгения Пригожина изрядно всколыхнула и без того неустойчивую политическую систему в России. Весь мир увидел слабость диктаторского режима Путина.
Как на позицию Израиля повлияли политические перипетии внутри России 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский.
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Почти полтора года Россия доказывает, что миф о скором достижении своих военных целей – это только миф. А выступление Пригожина стало очередным эпизодом, показавшим шаткость России.
Израиль ждет разъяснений
В Израиле, как в конце концов и в мире, не понимают до конца, что на самом деле стояло для целей Пригожина, которые были заключены договоренности и почему все так быстро закончилось.
Возможно, об обсуждаемых сейчас договоренностях станет известно несколько позже, но в целом эта ситуация заставила израильтян внимательно следить за событиями, ведь возникало много вопросов по ситуации в России.
Я не уверен, что это может как-то изменить политику Израиля в этот момент, но все, кому нужно было сделать выводы, сделали свои выводы,
– заметил Янушевский.
Янушевский о позиции Израиля по поводу событий в России: смотреть видео
Что известно о попытке мятежа в России
- Вечером 23 июня Пригожин в ответ на якобы удар по месту расположения его наемников со стороны министерства обороны России объявил ему войну.
- За один день вагнеровцы захватили военные и административные объекты в Воронеже и Ростове, сбили 6 российских воздушных судов. Однако в результате договоренностей Кремля и Лукашенко с Пригожиным восстание прекратилось, а глава "Вагнера" отправился в Беларусь.
- Вагнеровцы освободили захваченную территорию, а с Пригожина так и не сняли, как обещали, уголовные дела.