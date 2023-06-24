Экс-агент КГБ предположил, перейдут ли на сторону Пригожина армия, генералы и пропаганда
"Марш справедливости" Евгения Пригожина активно продвигается по территории России. В дальнейшем "повара Путина" могут поддержать все военные.
Такое мнение 24 Каналу выразил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если Пригожин дойдет до Кремля, на его сторону станут армия и пропаганда.
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"Генералы будут выжидать и смотреть, кто победит. Если Пригожин дойдет до Кремля, тогда к нему присоединятся абсолютно все военные. Он действительно выражает их точку зрения уже много месяцев", – отметил Жирнов.
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Экс-агент КГБ также предположил, что Пригожина может поддержать даже Владимир Путин.
Пропаганда выбрала позицию
Главный "рупор Кремля" Владимир Соловьев сравнил Пригожина с Муссолини, когда тот пошел на Рим в 1922 году. Это показательная параллель, ведь после этого фашистский диктатор пришел к власти и оставался там до 1945 года.
"Если Соловьев так назвал Пригожина, то он выбрал свою позицию. Он мог не проводить такие исторические параллели", – заметил Жирнов.
Мятеж Пригожина выигрышный для Украины
В Москве есть силы для защиты от вагнеровцев. Речь идет о Кантемировской дивизии, Росгвардии, разнообразных спецгруппах. Однако в случае быстрого продвижения "повара Путина" Кремль может перекинуть силы с фронта. Это поспособствует наступлению Украины.
"Теперь, когда Пригожин открыл второй фронт для Путина, когда началась практически гражданская война, наступление Украины может пойти совсем по другому сценарию. Если Россия будет снимать части с фронта, тогда ВСУ дойдут до Мелитополя и Мариуполя", – констатировал Жирнов.
Мятеж Пригожина: коротко
- Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российское минобороны нанесло ракетный удар по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ "повар Путина" фактически объявил войну руководству минобороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову.
- Впоследствии Пригожин заверил, что наготове 25 тысяч вагнеровцев для "марша справедливости". После этого в сети появилась информация, что наемники беспрепятственно пересекли границу и вошли на территорию Ростовской области.
- Между тем, в российском минобороны отметили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности, а видео с базы вагнеровцев является фейком. В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин проинформирован о "ситуации".
- Утром 24 июня стало известно, что вагнеровцы действительно захватили Ростов. Более того, Пригожин заявил, что город будут блокировать, пока российское руководство не ответит за "геноцид российского народа".
- После таких резонансных событий Владимир Путин решил записать видеообращение. Он назвал действия Пригожина "предательством" и намекнул, что в России есть те, которые толкают его страну к анархии, братоубийству, поражению в войне и капитуляции.