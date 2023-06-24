Пригожин накапливал снаряды и врал об их нехватке, – Gulagunet

Главарь ЧВК "Вагнера" уже долгое время планировал объявление войны минобороны России. В частности, несколько месяцев он накапливал боеприпасы, чтобы успешно захватить российские города.

Евгений Пригожин объявил войну минобороны России во главе с Шойгу 23 июня. Очевидно, это не было спонтанным решением – за два месяца лжи о "снарядном голоде" главарь наемников накопил немало ПЗРК и боеприпасов.

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Пригожин врал о "снарядном голоде"

1 и 7 ШО располагают огромным запасом ПЗРК и трофейных "Джавелинов". Источник из СБ Пригожина сообщил, что подготовка к этому сценарию развития событий продолжалась более 2 месяцев,

– рассказали в организации Gulagu.net.

Иронично, что в обращении, которое Пригожин записал в ответ на обвинение Путина в измене, Пригожин как раз заявлял, что российская армия и чиновники "по уши" в коррупции.

"Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все положенные на них деньги разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз на случай, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву", – сказал Пригожин.

Очевидно, для россиян не воровать, вне зависимости от стороны конфликта, вообще не вариант. В проекте также смогли установить, какие именно наемники руководят захватом Ростова-на-Дону. За наступательные действия отвечает Александр Ратибор Кузнецов (1 ШО), а обороной северо-восточной части руководит командир 7 ШО Федор Барин Лещук.

Пригожин объявил войну Минобороны России: последние новости