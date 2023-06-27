Запад попросил Украину не бить по России во время мятежа Пригожина, – СМИ
Источник:CNN
Запад просил Украину не наносить удары по России во время мятежа главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Таким образом, партнеры предостерегали нашу страну от использования хаоса в государстве-агрессоре для нанесения ударов.
Об этом рассказал один из западных чиновников. По его словам, с Украиной связались на разных уровнях.
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Запад просил Украину не наносить удары по России
Как отметил чиновник, Запад опасался, что Украину и, в частности, западные страны, обвинят в помощи Пригожину в угрозе суверенитета России.
Послание было не раскачивать здесь лодку, это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите ударов по наступательным военным объектам внутри России,
– рассказал западный чиновник.
Он добавил, что Запад не хотел подпитывать российский нарратив о том, что это якобы была его инициатива.
"Это то, чего россияне всегда хотели, доказывая, что существуют угрозы суверенитету России", – подчеркнул чиновник.
США отрицают всякую причастность к мятежу в России
Соединенные Штаты отрицают какую-либо причастность к мятежу в России, сообщил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, они сообщили о своей непричастности и выразили надежду на то, что страна-агрессорка будет придерживаться международных обязательств по защите дипломатов в Москве.
Кирби подчеркнул, что США не знают о параметрах соглашения между Путиным и Пригожиным. Также они не знают, где находится глава вагнеровцев и большая часть его войск.
Мятеж Пригожина: последние новости
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что сейчас нет информации о том, что вагнеровцы системно переходят на территорию Беларуси.
- После подписания соглашения при посредничестве Лукашенко Пригожина никто не видел – он до сих пор не выходит на связь.
- Отмечается, что попытка мятежа Пригожина показала неготовность российских силовиков и чиновников публично защищать режим Путина.