Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, – Зеленский

Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж или революция. Государственный переворот могут поддержать многие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет военной силы в России.

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В России может начаться мятеж

Зеленский отметил, что мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обнаружил слабость руководства российского диктатора.

Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж,

– заявил глава государства.

Украинский лидер уверен, что вагнеровцы не нападут на Украину с севера. Пригожин был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю, наверное", – подытожил президент.

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