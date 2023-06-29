Лукашенко очень усилил позиции перед Путиным: назвали 3 фактора

Политический вес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко существенно вырос после помощи в укрощении "мятежа" Евгения Пригожина. А вот позиции Владимира Путина стали слабее.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, позиции Лукашенко существенно выросли после размещения в Беларуси ядерного оружия и укрощения "переворота" от Пригожина.

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Впрочем, пока не следует воспринимать Беларусь как ядерное государство. Скорее всего, сейчас Лукашенко не может использовать это оружие.

Возможно, если в России произойдет смута, Лукашенко попытается перехватить контроль над "ядеркой". Он постоянно себя позиционирует как ядерный диктатор. Это может стать реальностью,

– отметил Яковенко.

Лукашенко на время руководил Россией

Как отметил Яковенко, Лукашенко обновил свой имидж. И помогли ему в этом три фактора: размещение ядерного оружия и вагнеровцев, а также ликвидация мятежа.

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До этого момента он был обычным марионеточным диктатором в "кармане" Путина. А сейчас он чуть ли не "спаситель" России и единственный человек, который смог разрешить ситуацию. Интересно, если верить словам Лукашенко, то он на время едва ли не руководил Россией. Ведь Путин ничего не смог сделать.

Вся его долгая риторика о ликвидации мятежа... Лукашенко рассказывал, как он позвонил Бортникову; руководил силовыми структурами России. Все его слушали. Он фактически в этот момент руководил Россией. Еще и Путин ему поблагодарил, что в определенном смысле поддерживает его басни,

– рассказал Яковенко.

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