В России назревает мятеж, – Данилов объяснил, к чему он приведет

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в России снова назревает мятеж. Однако говорится не о таком "походе на Москву", как планировал главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что Украина знает, кто руководит мятежом и как это происходит. Кстати, раньше Путин мог приказать силовикам готовиться к новому мятежу, пишет 24 Канал.

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Что известно о новом мятеже, который должен произойти в России

Я думаю, что это уже не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это точно известный факт. И мы понимаем, кто этим управляет, как это происходит,

– заявил Алексей Данилов.

По его словам, очередной мятеж произойдет в течение короткого промежутка времени.

"Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что в отношении Кадырова (тяжелая болезнь Рамзана Кадырова – 24 Канал) – то один из факторов, которые будут так же влиять на эти процессы", – пояснил секретарь СНБО.

Чиновник также добавил, что российские олигархические группы, жившие собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забывать о покое.

Более того, на фоне заявлений о том, что Запад боится распада России, Данилов добавил, что этот процесс нельзя контролировать.

"Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распаться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни", – заверил секретарь СНБО.

Он также отметил, что это исторический процесс, и остановить его никакая сила уже не сможет.

Что этому предшествовало