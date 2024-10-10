Это произойдет внезапно: кто по примеру Пригожина может устроить новый мятеж в России

Переворот, который в 2023 году устроил в России Евгений Пригожин, показал, насколько хрупка власть Владимира Путина. Поэтому нельзя исключать, что кто-то в России решится повторить путь Пригожина и снова попробовать на прочность путинский режим.

Ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян сказал 24 Каналу, кто именно может устроить новый мятеж в России. Также движение среди российских оппозиционеров на развал страны-агрессора приобретает большую поддержку – даже среди тех, кто его раньше не содействовал.

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Должность мятежника свободна

Владимир Путин позиционирует себя как сильного, мощного руководителя России, который крепко держит власть. Однако мятеж, который совершил Пригожин, показал, что глава Кремля – колосс на глиняных ногах.

Как только Пригожин захотел поспорить о том, что Путин имеет власть, он выиграл сразу – благодаря своей решительности. У Пригожина не было готовой операции и дальнейшей стратегии. У него был порыв, легкая истерика, он достал саблю и начал ею махать, а через два дня сдулся. Однако Путин его не простил,

– отметил Асланян.

На сегодня должность мятежника в России вакантна. Однако, по его мнению, точно ее не займет кто-то с Кавказа.

Если на Кремль пойдет россиянин с фамилией Иванов или Сидоров, он легко пройдет Россию, дойдет до Москвы, получит ключи от Кремля и "голову Путина" на тарелке. Ни один человек с фамилией Асланян или Кадыров не пройдет такое расстояние, двигаясь на Москву,

– подчеркнул он.

Именно поэтому и Пригожин спокойно двигался по России во время мятежа – ведь его воспринимали как своего.

Так же будет с украинцами. Когда они пойдут отвоевывать российские территории и дойдут до Москвы, их тоже будут встречать как своих,

– предположил ведущий "Ходорковский Live".

Путина, который шатается на глиняных ногах на верхушке власти, подкосить могут в любой момент. Как нелогично выстроенная структура, конец власти Путина, по мнению Асланяна, случится вопреки логике – внезапно.

Путин знает, что расшатать Россию могут из-за рубежа, поэтому он определяет иноагентов и запрещает иностранную помощь для них. Также это может начаться с национальных окраин, поэтому там за всем присматривают россияне или верные Кремлю местные.

Он следит, чтобы олигархи не разбогатели так, чтобы могли создавать собственные армии. Поэтому за каждым из них стоит фсбшник, который может его в любой момент ликвидировать. В целом в России нет структур без надзора фсбшников.

Поэтому то, что упустит Путин, будет неочевидно для всех. Это произойдет внезапно,

– отметил Сергей Асланян.

Заметим, что российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, что в случае сложного военного поражения, Россия начнет разваливаться. Тогда у российской власти может не хватить сил удержать страну в целостности.