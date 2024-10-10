Ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян сказав 24 Каналу, хто саме може влаштувати новий заколот в Росії. Також рух серед російських опозиціонерів на розвал країни-агресора набуває більшої підтримки – навіть серед тих, хто йому раніше не сприяв.

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Посада бунтівника вільна

Владімір Путін позиціонує себе як сильного, потужного очільника Росії, який міцно тримає владу. Проте заколот, який вчинив Пригожин, показав, що очільник Кремля – колос на глиняних ногах.

Як тільки Пригожин захотів посперечатися про те, що Путіна має владу, він виграв одразу – завдяки своїй рішучості. У Пригожина не було готової операції та подальшої стратегії. У нього був порив, легка істерика, він дістав шаблю і почав нею махати, а через два дні здувся. Однак Путін його не вибачив,

– зазначив Асланян.

На сьогодні посада бунтівника в Росії вакантна. Проте, на його думку, точно її не посяде хтось з Кавказу.

Якщо на Кремль піде росіянин з прізвищем Іванов чи Сидоров, він легко пройде Росію, дійде до Москви, отримає ключі від Кремля і "голову Путіна" на тарілці. Жодна людина з прізвищем Асланян чи Кадиров не пройде таку відстань, рухаючись на Москву,

– підкреслив він.

Саме тому й Пригожин спокійно рухався по Росії під час заколоту – адже його сприймали як свого.

Так само буде з українцями. Коли вони підуть відвойовувати російські території і дійдуть до Москви, їх також будуть зустрічати як своїх,

– припустив ведучий "Ходорковський Live".

Путіна, який хитається на глиняних ногах на верхівці влади, підкосити можуть у будь-який момент. Як нелогічно вибудована структура, кінець влади Путіна, на думку Асланяна, трапиться всупереч логіці – раптово.

Путін знає, що розхитати Росію можуть з-за кордону, тому він визначає іноагентів і забороняє іноземну допомогу для них. Також це може розпочатися з національних околиць, тому там за всім доглядають росіяни або вірні Кремлю місцеві.

Він слідкує, щоб олігархи не розбагатіли так, щоб могли створювати власні армії. Тому за кожним з них стоїть фсбшник, який може його у будь-який момент ліквідувати. Загалом в Росії немає структур без нагляду фсбшників.

Тому те, що упустить Путін, буде неочевидно для всіх. Це відбудеться раптово,

– відзначив Сергій Асланян.

Зауважимо, що російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко припустив, що у випадку складної воєнної поразки, Росія почне розвалюватись. Тоді у російської влади може не вистачить сил втримати країну цілісною.