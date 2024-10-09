Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда, додавши, що у попередні роки представники опозиції казали, що це неможливо. Натомість Україна переконана, що країна-агресорка розпадеться на регіони, які мають свою ідентичність.

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Про що зараз говорять російські опозиціонери

За два роки відбулися карколомні зрушення і форум це тільки підтвердив. Практично всі спікери, які, наприклад, народилися в Петербурзі або в Москві, нарешті погодилися з тим, що майбутня українська перемога – це розвал Росії.

Але мовиться про розпад не тільки за національними республіками, національними ознаками, а за регіональними. Майже 90% російських опозиційних політиків підтримали ідею того, що регіони мають бути вільними.

Щобільше, навіть такий "опозиціонер" Ілля Яшин, який бігав з триколором та говорив, що Росію потрібно зберегти, що це війна не російського народу, а війна Путіна, написав, що імперськість треба знищувати,

– розповів Олег Дунда.

Яшин погодився з тим, що потрібно рухатися до умовної федерації, де всі права надаються суб'єктам федерації. Також має бути процедура, як з цієї федерації вийти.

"Рух на знищення російської імперії, на її розвал набуває дедалі більшої підтримки навіть серед тих, хто його взагалі ніколи не підтримував", – наголосив народний депутат.

Чи далі наші партнери шукатимуть дипломатичні рішення

Деякі представники європейського суспільства, найперше серед військового командування, не публічно в приватних бесідах, говорять, що потрібно думати, що робити з російськими територіями, які розташовані на східних кордонах НАТО.

Це так само велике зрушення. Вони розуміють, що доки існує Росія, доти того часу завжди буде загроза. Лиш розвал цієї країни на конкурентоспроможні відносно невеликі держави може щось змінити,

– зауважив Олег Дунда.

Він додав. що військові, з якими доводилось спілкуватися, були з країн Балтії, східної Європи. Але вони можуть просувати важливі тези далі. Тому ця тенденція рухатиметься і на захід Європи.