Путин этого не ожидал, – Христо Грозев оценил реакцию союзников диктатора на мятеж в России

Пригожинский мятеж в России кончился так же быстро, как и начался. Однако события в России проявили множество интересных моментов, в том числе и реакцию союзников Путина. Похоже, рассчитывать ему особенно не на кого.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Ближайшие партнеры России практически никак не отреагировать на мятеж в стране-террористе. Для Владимира Путина это плохой знак.

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Реакции союзников не последовало

Для России едва ли не самым главным союзником в войне против Украины является Иран. Эта страна в военном плане помогает России больше всего. Однако довольно интересной была реакция Тегерана на мятеж, который начал Евгений Пригожин.

Неожиданно Иран не стал на сторону Владимира Путина. Там сказали, что происходящее в России является ее внутренними делами. Комментировать это не будут.

Путин этого не ожидал. Очень интересно, что Иран считает, что нельзя предусмотреть (развитие событий – 24 Канал), поэтому они не выбирают ничью сторону,

– отметил Христо Грозев.

Никак не прокомментировал события в России и Китае. Скорее всего, российский диктатор не нашел бы союзников, что могли бы помочь ему в достаточно затруднительной ситуации.

"Сила Путина была только в том, что он являлся примером для подражания. Этот пример не включал возможность, что против него восстанут свои же люди, которых он сам долго создавал", – подчеркнул Грозев.

Вполне вероятно, что и венгерские власти, приверженные Владимиру Путину, перестанут его поддерживать. По крайней мере, так очевидно, как это было раньше.

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Есть ли вооруженная поддержка Путина внутри России

Владимир Путин наибольшую надежду возлагал на лояльных ему чеченских друзей. Впрочем, это может сыграть против него злую шутку. Ведь россияне и так относятся к чеченцам не очень хорошо по ряду причин.

Это могло бы сделать условия для перехода армии на сторону Пригожина. Они не могут представить, что будут воевать против своих этнических соотечественников, занимая сторону чеченцев,

– заметил Грозев.

Что интересно, даже спецслужбы России, в том числе и ФСБ, могли бы выйти против вагнеровцев, лишь бы понимали, что это выигрышное сражение. Больше людей, которые могли бы выйти на защиту Путина, на самом деле нет.

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