Нет и намека на что-то военное, – мэр Конотопа об ударе по производственной инфраструктуре города

21 мая российские оккупанты ударили ракетой по производственной инфраструктуре Конотопа Сумской области. В этом ударе вообще нет никакого смысла.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что это был удар по производственной инфраструктуре.

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Что известно об ударе по Конотопу

Как отметил Семенихин, в результате удара погибших нет. Один человек пострадал. Он обратился к медикам с незначительной травмой глаза.

Трудно понять, зачем Россия нанесла этот удар. Это – абсолютно гражданский объект. Там вообще нет намека на что-то военное. Возможно, кто-то специально организовал такую атаку.

Это может быть работа "пятой колонны". Не буду этого утверждать. Но, возможно, какие-то конкуренты что-то где-то написали, что там что-то связано с военными. Думаю, здесь СБУ нужно поработать и выяснить, кто это наводил. Потому что это абсолютно абсурдный удар. В нем нет никакого смысла,

– сказал Семенихин.

Сейчас в Конотопе нет ничего, что связано с военными. Соответствующие объекты были или уничтожены в результате ударов, или уже давно релокованы вглубь территории Украины.

Ситуация на Сумщине: кратко