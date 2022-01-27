Мэр Мариуполя в комментарии Financial Times заявил, что "Запад нагнетает ситуацию"
Источник:Financial Times
Городской глава Мариуполя на фоне роста угроз полномасштабного вторжения России сделал странное заявление. Вадим Бойченко заявил, что не видит признаков обострения, а "Запад нагнетает ситуацию".
Свои мысли относительно ситуации с возможным дальнейшим нападением России на Украину Бойченко высказал в комментарии изданию. Он не понимает обеспокоенности международного сообщества.
Читайте также Встанем стеной на защиту Харькова, – Игорь Терехов о возможном военном нападении России
Мэр Мариуполя о "нагнетании Запада"
Нет признаков роста активности наших восточных "друзей" (России – 24 канал). Я думаю, что наши друзья-политики (на Западе – 24 канал) нагнетают ситуацию,
– заявил мэр Мариуполя.
По словам Бойченко, это часть переговоров и "все хотят поиграть мускулами". Мол, война разворачивается на телевидении и в социальных сетях. Однако настоящих угроз для реальной войны политик почему-то не видит.
К слову, Мариуполь расположен недалеко от линии разграничения на Донбассе.
Войска России под украинскими границами: основное
- Официальный Вашингтон убежден, что Россия собирается напасть на Украину до середины февраля. Зарубежные партнеры прорабатывают разные сценарии.
- Сейчас у границы Украины находятся примерно 109 тысяч российских военных. Их сопровождают еще 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих.
- Белый дом готовит очередные санкции против России на случай военной агрессии. Экспортные ограничения могут существенно навредить российской промышленности.
- Владимир Зеленский 25 января призвал украинцев не паниковать и заверил, что ситуация на границе под контролем.
- Многие страны мира помогают Киеву с оружием.
Обратите внимание – как Россия шантажирует обострением: смотрите видео