Мэр Николаева показал еще больше захваченной техники врага и убитых оккупантов

Мэр Николаева Виталий Ким продолжает удачно отбивать наступление вражеской армии. Каждый день Николаевщина демонстрирует, что россиянам здесь не рады.

Сегодня Ким опубликовал еще одну серию фото с захваченной техникой оккупанта, а также убитыми россиянами.

Ранее Глава Николаевской ОГА поделился фото захваченной техники оккупантов

На днях Ким отметил, что российские оккупанты деморализованы, устали и не обеспечены. Они бросают технику и убегают.

Захваченная техника врага и убитые оккупанты 18+ / Фото телеграм-канал Виталий Ким / Николаевская ОГА

Также народный депутат Роман Костенко поставил оккупантов, которые пытались захватить Николаев, на колени.

Кроме того, Ким предоставил рекомендации жителям Николаева, которые помогут подготовиться к встрече с российскими войсками. В частности, он посоветовал познакомиться с соседями, распределиться по группам, исследовать крыши, чтобы понять места, откуда потенциально можно бросать зажигательные смеси в оккупантов.