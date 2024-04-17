Там не мед, очень жарко, – мэр затопленного Орска оправдывает сына, сбежавшего в Дубаи

Мэр затопленного Орска Василий Козупица заявил о "тяжелых условиях" жизни в ОАЭ, куда переехала его семья. Именно так он отреагировал на расследование журналистов о том, что его сын, незадолго до затопления родного города, купил роскошную квартиру в Дубае.

Сын Василия Козупицы уехал из России незадолго после того, как Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации. По еще одному стечению обстоятельств, он приобрел квартиру в элитном ЖК в Дубае, информирует 24 Канал.

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"Тяжелая жизнь" в Эмиратах

Семья мэра затопленного Орска Василия Козупицы последний год проживала в Саудовской Аравии. Месяц назад его сын приобрел роскошную квартиру в Объединенный Арабских Эмиратах за 353 тысячи долларов. Сын Василия Николай Козупица уехал из России осенью 2022 года – после объявления там частичной мобилизации.

Мэр Орска Василий Козупица решил оправдаться за своего сына. Он считает, что жителям затопленного Орска не так уж и тяжело. А вот другие дело – его сын, который сейчас живет в жарком Дубае.

Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын окончил ВУЗ "на отлично", по специальности – инженер-геолог. Более 10 лет работал на Сахалине, в очень тяжелых условиях. А сейчас с семьей уехал на работу в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед – очень жарко и очень сложный климат,

– отметил Василий Козупица.

Иронично, что через день после того, как появилась информация о роскошной жизни сына Козупицы в Дубае, ОАЭ накрыли страшные ливни. В Дубае затопило дороги, торговые центры, а работу международного аэропорта пришлось останавливать на 25 минут – некоторые самолеты фактически "плавали" по затопленной взлетной полосе.

Похоже, куда только ступает нога россиянина – это к беде.

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