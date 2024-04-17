Там не мед, очень жарко, – мэр затопленного Орска оправдывает сына, сбежавшего в Дубаи
Мэр затопленного Орска Василий Козупица заявил о "тяжелых условиях" жизни в ОАЭ, куда переехала его семья. Именно так он отреагировал на расследование журналистов о том, что его сын, незадолго до затопления родного города, купил роскошную квартиру в Дубае.
Сын Василия Козупицы уехал из России незадолго после того, как Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации. По еще одному стечению обстоятельств, он приобрел квартиру в элитном ЖК в Дубае, информирует 24 Канал.
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"Тяжелая жизнь" в Эмиратах
Семья мэра затопленного Орска Василия Козупицы последний год проживала в Саудовской Аравии. Месяц назад его сын приобрел роскошную квартиру в Объединенный Арабских Эмиратах за 353 тысячи долларов. Сын Василия Николай Козупица уехал из России осенью 2022 года – после объявления там частичной мобилизации.
Мэр Орска Василий Козупица решил оправдаться за своего сына. Он считает, что жителям затопленного Орска не так уж и тяжело. А вот другие дело – его сын, который сейчас живет в жарком Дубае.
Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын окончил ВУЗ "на отлично", по специальности – инженер-геолог. Более 10 лет работал на Сахалине, в очень тяжелых условиях. А сейчас с семьей уехал на работу в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед – очень жарко и очень сложный климат,
– отметил Василий Козупица.
Иронично, что через день после того, как появилась информация о роскошной жизни сына Козупицы в Дубае, ОАЭ накрыли страшные ливни. В Дубае затопило дороги, торговые центры, а работу международного аэропорта пришлось останавливать на 25 минут – некоторые самолеты фактически "плавали" по затопленной взлетной полосе.
Похоже, куда только ступает нога россиянина – это к беде.
Как живут затопленные области России
- Российский Оренбург серьезно пострадал от наводнения. Город затопило. Местные жители обращаются за помощью не только к местным властям (она, вероятно, мало чем помогла), но и к Владимиру Путину (он, вероятно, тоже мало чем поможет). Так в сети появилось видео мальчика, который стоит в воде, и просит российского диктатора ему помочь – его папа на войне в Украине, а дом затоплен.
- Владимир Путин тем временем обсуждает возможность частичного открытия промышленного вылова осетровых в Азовском море. Также его заинтересовала возможность восстановить советский конкурс "А ну-ка, девушки!". Конечно, он продолжает обсуждать так называемую "СВО". Как можно понять, затопленные регионы России его вообще не волнуют. Даже рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев – и тот говорит, что не может в своем ток-шоу постоянно говорить о проблемах затопленных городов в России.
- Кроме того, российские власти опровергает, что в результате наводнения были жертвы. Впрочем, российские СМИ смогли установить по меньшей мере 5 погибших лиц в Орске. Однако, вероятно, из-за поздней эвакуации, количество жертв в результате непогоды гораздо больше.