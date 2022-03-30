Мэр Приморска обменял себя на плененного россиянами отца

Мэр города Приморска Запорожской области Александр Кошалевич, выдвинутый от "Оппозиционной платформы – За жизнь", обменял себя на захваченного российскими оккупантами отца.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил народный депутат, входивший в ряды "ОПЗЖ" Владимир Кальцев.

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Что известно о похищении

Сообщается, что с первых дней оккупации мэр публично заявлял, что "Приморск – это Украина". Кроме того, он участвовал в митингах против вторжения оккупантов и поддерживал горожан. Из-за отказа в сотрудничестве захватчики решили перейти к террористическим актам.

Российские военные разыскивали мэра, а когда не смогли найти, взяли в плен его пожилого отца,

– рассказал Владимир Кальцев.

Чтобы спасти его, Александр Кошелевич решил сдаться в обмен на свободу отца.

Напомним, что похищение руководителей города – не единичная тактика врага. Только на этой неделе оккупанты похитили главу города Славутича Юрия Фомичева и мэра Голой Пристани Александра Бабича. Более того, по словам Владимира Зеленского, некоторых чиновников уже нашли мертвыми.

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