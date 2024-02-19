"Гитлер" придет с Востока: политолог проанализировал главное с Мюнхенской конференции

Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Это была удачная речь. А, кроме того, на самой конференции удалось достичь хорошего результата.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что выступление Зеленского было удачным. Основой визита были соглашения по безопасности с другими странами. В целом это была попытка усилить поддержку Украины.

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Кроме того, Зеленский вспомнил о смерти Навального. Там стоило бы добавить один важный акцент.

Речь началась с обвинения Путина, что он убил Навального. Тут не хватало указать на то, что это прямая демонстрация – что такое договариваться с Путиным. Навальный пошел на договоренность с Путиным и получил смерть. Это – ответ на то, что произойдет, если нас будут заставлять договариваться с Путиным. Этой части не хватало,

– сказал Давидюк.

Важно, что о соглашениях по безопасности теперь заговорили и в Дании. Эта страна демонстрирует прекрасный пример лидерства, как и Чехия, где нашли вариант, как передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

Почему Зеленский вспомнил о 5 статье

В своей речи Зеленский предположил, что решение о применении 5 статьи в НАТО будут решать в Европе, а не в США. Это намек на возможное избрание Дональда Трампа президентом Штатов. Он вполне может поставить под сомнение 5 статью, согласно которой нападение на одного участника Альянса является нападением на всех его членов.

Надо, что крупные европейские страны вроде Германии, Франции, Великобритании включались. Потому что удар может произойти на самую маленькую страну. Важно, чтобы остальные подтянулись помочь. Потому что если будет расчет "США не помогли – тогда расходимся", тогда это будет конец этим странам. Их съедят за 5 лет. Если Путин здесь победит, то он придет уничтожать остальную Европу. Тогда будет повторение похода Гитлера на Европу. Только на этот раз Гитлер придет с Востока,

– сказал Давидюк.

Зеленский на Мюнхенской конференции: коротко