Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що виступ Зеленського був вдалим. Основою візиту були безпекові угоди з іншими країнами. А загалом це була спроба посилити підтримку України.

До теми Ситуація в Авдіївці, Трамп, зброя, мобілізація: що сказав Зеленський на Мюнхенській конференції

Крім того, Зеленський згадав про смерть Навального. Там варто було б додати один важливий акцент.

Промова почалася зі звинувачення Путіна, що він вбив Навального. Тут не вистачало вказати на те, що це пряма демонстрація – що таке домовлятися з Путіним. Навальний пішов на домовленість з Путіним і отримав смерть. Це – відповідь на те, що станеться, якщо нас змушуватимуть домовлятися з Путіним. Цієї частини не вистачало,

– сказав Давидюк.

Важливо, що про безпекові угоди тепер заговорили і в Данії. Ця країна демонструє чудовий приклад лідерства, як і Чехія, де знайшли варіант, як передати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

Чому Зеленський згадав за 5 статтю

У своїй промові Зеленський припустив, що рішення про застосування 5 статті в НАТО вирішуватимуть в Європі, а не у США. Це натяк на можливе обрання Дональда Трампа президентом Штатів. Він цілком може поставити під сумнів 5 статтю, згідно з якою напад на одного учасника Альянсу є нападом на усіх його членів.

Треба, що великі європейські країни на кшталт Німеччини, Франції, Великої Британії вмикалися. Бо удар може статися на найменшу країну. Важливо, щоб решта підтягнулися допомогти. Бо якщо буде розрахунок "США не помогли – тоді розходимося", тоді це буде кінець цим країнам. Їх з'їдять за 5 років. Якщо Путін тут переможе, то він прийде знищувати решту Європи. Тоді буде повторення походу Гітлера на Європу. Тільки цього разу Гітлер прийде зі Сходу,

– сказав Давидюк.

Зеленський на Мюнхенській конференції: коротко