Почему Мюнхенская конференция будет непростой: Климкин сказал, что будут обсуждать партнеры

Мюнхенская конференция по безопасности будет непростой. Назрело много сложных тем, которые будут обсуждать международные партнеры.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заметив, что Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет сложной.

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Одна из тем, которые будут обсуждать – желание Израиля атаковать город Рафах, который расположен на границе с Египтом. Европейцы и американцы публично выступают против такой атаки. Сейчас продолжаются непростые переговоры. И атака на Рафах может стать точкой невозврата в большой войне на Ближнем Востоке.

Очень важно показать, что мир начал перезагружаться именно с войны российского режима против нас. Как бы нас другие вещи не отвлекали, именно от этого пойдет отсчет для новой европейской системы безопасности,

– сказал Климкин.

Кроме того, в Европе есть большая обеспокоенность относительно будущего в Соединенных Штатах. Никто не знает, как закончатся выборы в США. Тем более что Трамп уже много чего наговорил. Хотя стоит понимать, что он является эмоциональным человеком и говорит разные вещи.

Чего Украине ожидать от Мюнхенской конференции

Как отметил Климкин, Украине важно, чтобы европейские партнеры были готовы поднять ставки и предоставить Украине все, что будет необходимо. Речь идет и об оружии, и о финансовой помощи и т.п. Это особенно важно на фоне турбулентности с военной помощью от США.

Одновременно Украине нужно работать над продвижением пути вступления в НАТО. Хотя стоит осознавать, что вряд ли на Мюнхенской конференции будет существенный прогресс в этом вопросе. Международные партнеры пока не готовы к этому решению.

Также важной темой будет Берлинская конференция по восстановлению Украины, которая состоится в начале лета. Тем более чем достаточно,

– подчеркнул Климкин.

Мюнхенская конференция по безопасности: кратко